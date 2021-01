Badminton: Juniorenturnier in Osaka abgesagt

IOC-Präsident Bach hält an Olympia in Tokio fest © OIS/IOC/OIS/IOC/SID/GREG MARTIN

Ein im Frühjahr in Osaka geplantes internationales Badminton-Turnier der Junioren ist wegen der aktuellen Situation in Japan abgesagt worden.

Ein im Frühjahr in Osaka geplantes internationales Badminton-Turnier der Junioren ist wegen der aktuellen Situation in Japan abgesagt worden. Es sei derzeit schwierig, Spieler aus dem Ausland einreisen zu lassen, teilte der japanische Verband mit. Im Zuge der Corona-Pandemie hat die japanische Regierung in weiten Teilen des Landes, unter anderem im Großraum Tokio und Osaka, den Notstand ausgerufen.

Am Donnerstag war ein im März in Tokio vorgesehener Olympia-Test im Synchronschwimmen wegen der Corona-Pandemie um zwei Monate verschoben worden. Am selben Tag sagte der japanische Fußballverband die Teilnahme seiner Frauen-Nationalmannschaft an einem Vier-Länder-Turnier im Februar in Florida ab.