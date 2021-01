WWE SmackDown: Braun Strowman vor Royal Rumble zurück

So kurios enthüllte WWE die ersten WrestleMania-Details

Bei der Montagsshow Monday Night RAW hat Legende Edge sein Comeback für den Royal Rumble am Sonntag verkündet - und auch bei Friday Night SmackDown zog die Wrestling-Liga noch eine Überraschung aus dem Ärmel.

AJ Styles und Daniel Bryan landen im Chaos

Eingeleitet worden war die Show von einem Auftritt von Ex-Champion AJ Styles, der wie Strowman eigentlich dem RAW-Kader angehört. Er nutzte das fast schon vergessene Format des "Brand to Brand Invitational" (an das sein 2,20-Meter-Bodyguard Omos freundlich erinnerte), um auch noch bei SmackDown ein Ausrufezeichen zu setzen.

Styles legte sich mit seinem alten Rivalen Daniel Bryan an, der als Rumble-Mitfavorit gilt, ein Match wurde angesetzt, das sich als Ouvertüre für eine große Chaos-Szenerie entpuppte.

Der frühere Intercontinental Champion Sami Zayn erschien auf der Bildfläche, um gegen die vermeintlich unfaire Behandlung in den vergangenen Wochen zu protestieren und rief damit seinen Rivalen Big E auf den Plan. Neben Bryan und Styles wurden auch Gastkommentator Cesaro und Shinsuke Nakamura wurden in die Prügelei verwickelt, ein Neustart des Kampfs als Sechs-Mann-Tag-Team-Match war die Folge.

Braun Strowman mit Comeback nach Zwangspause

Damit aber noch nicht genug: Auch The Miz, John Morrison, Otis und Sheamus kreuzten noch auf und sorgten für ein Upgrade zu einem Zehn-Mann-Tag-Team-Match.

Darauf ertönte dann die Musik von Braun Strowman, der sich die Bösewichte vorknöpfte - was als informeller Einstieg in das Rumble-Match am Sonntag gedeutet wurde.