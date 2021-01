Sarpreet Singh: Darum endete die Leihe von Bayern nach Nürnberg

Sarpreet Singh konnte sich in Nürnberg nicht wirklich empfehlen © Imago

Das neuseeländische Talent Sarpreet Singh kehrt vorzeitig vom 1. FC Nürnberg zum FC Bayern zurück. SPORT1 erklärt, was dahintersteckt.

Seinen größten Auftritt hatte Sarpreet Singh wohl am 31. Juli 2019.

"Er kann ohne Zweifel Möglichkeiten bei uns bekommen. Die Eindrücke zeigen, dass er schon deutlich weiter ist als manch anderer in der zweiten Mannschaft. Ich bin mit ihm sehr zufrieden und positiv überrascht", sagte der damalige Trainer Niko Kovac anschließend.

Und fügte an: "Sadi war für die zweite Mannschaft vorgesehen, ich betone 'war'."

Singh spielt, aber bleibt blass

In zwei Partien durfte Singh in der folgenden Bundesliga-Saison auch immerhin aufs Feld, der Trainer hieß allerdings dann schon Hansi Flick.

An den ersten 17 Spieltagen der laufenden Saison kam Singh immerhin elf Mal zum Einsatz, in fünf Partien stand er sogar in der Startelf.