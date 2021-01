Haie überholen Grizzlys

Die Kölner Haie haben in der DEL mit einem 2:1 gegen die Grizzlys Wolfsburg den zweiten Sieg in Serie geholt und einen Platz gutgemacht.

Die Kölner Haie haben dank Frederik Tiffels in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den zweiten Sieg in Serie geholt und einen Platz gutgemacht. Das Team von Trainer Uwe Krupp zog durch ein 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) gegen die Grizzlys Wolfsburg in der Tabelle am Gegner vorbei, die Haie sind in der Nord-Gruppe neuer Fünfter.