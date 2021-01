Fürth schafft Sprung auf Relegationsplatz

Die SpVgg Greuther Fürth ist in der 2. Fußball-Bundesliga erneut auf den Aufstiegs-Relegationsplatz geklettert. Zum Abschluss der englischen Woche gewann das Team von Trainer Stefan Leitl am 19. Spieltag gegen Erzgebirge Aue mit 3:0 (2:0). Stürmer Branimir Hrgota avancierte mit seinem Doppelpack zum Matchwinner für die Gastgeber, Aue verpasste es dagegen, den dritten Sieg nacheinander einzufahren und bis auf einen Punkt an Fürth heranzurücken.

Dabei waren die Gäste vielversprechend gestartet. Aue zeigte sich von Beginn an aggressiv in den Zweikämpfen, die SpVgg hatte zunächst Probleme, in die Partie zu finden. Die Feldüberlegenheit spiegelte sich aber nicht in Torchancen, das bestraften die Fürther anschließend eiskalt und übernahmen daraufhin mit dem zweiten Treffer die Kontrolle über das Spielgeschehen.