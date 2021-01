Hertha BSC: Strafe für Matheus Cunha wegen Tattoos

In Zeiten, in denen wegen der Corona-Pandemie alle Tattoo-Studios geschlossen bleiben müssen, sorgte der Offensivstar von Hertha BSC mit seinen neuen Körperkunstwerken für Verwunderung.

Hertha-Sportdirektor Friedrich erklärt Strafe für Cunha

"Wir haben natürlich in aller Deutlichkeit mit Matheus über dieses Thema gesprochen", wurde Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich in der Meldung zitiert: "Matheus hat seinen Fehler eingesehen und wird eine Spende an eine soziale Einrichtung leisten. Damit ist das Thema für uns erledigt und wir schauen nach vorne."