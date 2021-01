FC Bayern: Marc Roca oder Jamal Musiala - wer spielt neben Kimmich?

DFB-Team oder Three Lions: Das rät Flick Juwel Musiala

Dementsprechend herzzerreißend ist die aktuelle Situation vor der geplanten Wiedergutmachung gegen die TSG Hoffenheim ( Bundesliga Liveticker: FC Bayern - TSG 1899 Hoffenheim um 15.30 Uhr), die das Hinspiel mit 4:1 gewonnen hatte. Denn in Münchens Schaltzentrale klafft wegen mehrerer Ausfälle ein Loch.

Goretzka und Martínez positiv auf Corona getestet

Corentin Tolisso fehlt nach muskulären Problemen weiterhin, auch wenn es beim Franzosen bergauf geht. "Mit Coco Tolisso läuft es gut. Wir planen, dass er am Sonntag einsteigt", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag.

"Javi und Leon sind beide positiv getestet und sind jetzt in Quarantäne", erklärte Flick auf der Pressekonferenz: "Es ist schade, dass es die beiden getroffen hat und sie werden jetzt ausfallen." Immerhin: Goretzka betonte, es gehe ihm "bisher gut".

Flick schwärmt von Kimmich

"Er ist gestärkt aus seiner Verletzung rausgekommen, hat noch mehr Muskelmasse in den Beinen. Er kann alle Pässe spielen, die bei einem Sechser ins Repertoire gehört", schwärmte Flick.

Alaba auf die Sechs? Flick hat andere Pläne

Nur: Wer spielt an Kimmichs Seite? "Es gibt mehrere Optionen, wir wollen es aber unserem Trainerkollegen nicht zu leicht machen", sagte Flick.

In diesem Fall hätte Lucas Hernández im Abwehrzentrum erneut eine Chance bekommen können, doch der Franzose muss sich weiter auf der linken Seite mit Alphonso Davies duellieren.

Roca spielt selten eine Rolle

Zuletzt stand Roca bei der Pokal-Pleite gegen Holstein Kiel am 13. Januar auf dem Feld. In seinen 30 Minuten in der Verlängerung machte der 24-Jährige einen ordentlichen Eindruck, ehe er den entscheidenden Elfmeter verschoss.