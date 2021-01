Nach Länderspielabsage: DEL zieht Spieltag vor

DEL passt Terminplan nach den Länderspiel-Absagen an © FIRO/FIRO/SID

Nach der Absage der beiden Länderspiele gegen die Schweiz hat die DEL den letzten Spieltag der Runde in den Regionalgruppen vorgezogen.

Nach der Absage der beiden für Februar geplanten Länderspiele gegen die Schweiz hat die Deutsche Eishockey Liga (DEL) den letzten Spieltag der Runde in den Regionalgruppen vorgezogen. Statt vom 17. bis 19. März wird der 28. Spieltag bereits vom 9. bis 12. Februar ausgetragen.

Die deutsche Nationalmannschaft hätte am 10. und 11. Februar in Füssen gegen die Eidgenossen antreten sollen. Wegen der Corona-Pandemie waren die beiden Testspiele aber am Donnerstag abgesagt worden.