Ex-Fußballboss aus El Salvador an die USA ausgeliefert

New York (SID) - Der ehemalige Präsident des Fußballverbandes von El Salvador, Reynaldo Vasquez, ist am Freitag an die USA ausgeliefert worden. In New York muss sich Vasquez wegen Korruption vor Gericht verantworten.