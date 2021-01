Schweden stürmt ins WM-Finale

Schwedens Gegner im Finale am Sonntag (17.30 Uhr/Eurosport) ist der Sieger der Partie zwischen Titelverteidiger Dänemark und Europameister Spanien. Der Verlierer spielt gegen Frankreich ebenfalls am Sonntag (14.30 Uhr) um die Bronzemedaille. Schwedens bislang letzter WM-Erfolg datiert aus dem Jahr 1999 - Austragungsort damals wie heute: Ägypten.

Herausragender Akteur bei den Schweden, im März einer der drei deutschen Gegner in der Olympia-Qualifikation, war am Freitagabend in Kairo einmal mehr Torhüter Andreas Palicka von den Rhein-Neckar Löwen. Zum besten Torschützen avancierte der Flensburger Linksaußen Hampus Wanne mit elf Treffern. Bei den Franzosen, die zuvor alle ihre sieben WM-Spiele gewonnen hatten, traf Hugo Descat am häufigsten (5 Tore).