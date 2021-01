2. Bundesliga heute: HSV, Paderborn, Kiel LIVE im TV, Stream, Ticker

Der Hamburger SV empfängt am 19. Spieltag der 2. Bundesliga den SC Paderborn. Holstein Kiel will oben dranbleiben. Und bestätigt Regensburg den jüngsten Trend?

Der Hamburger SV will der erhofften Bundesliga-Rückkehr einen weiteren Schritt näher kommen.

Mit einem Sieg gegen den SC Paderborn kann der HSV seine Spitzenposition in der 2. Bundesliga festigen. ( Die Tabelle der 2. Bundesliga )

2. Bundesliga heute: HSV empfängt Paderborn

Im Hinspiel hatte der HSV beim spektakulären 4:3-Erfolg beim Bundesliga-Absteiger das bessere Ende für sich. Ein ähnliches Auf und Ab müsse er am Samstag nicht unbedingt haben, meinte HSV-Trainer Daniel Thioune: "Aber wenn am Ende am Samstag die drei Punkte im Volkspark bleiben, kann ich mit jeglichem Spektakel leben." (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)