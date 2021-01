WWE: Deutscher Wrestler Metehan (Lucky Kid) verpflichtet

Der türkischstämmige Kocabasoglu ist seit seiner Teenager-Zeit in der Szene aktiv, er ist ein Schüler der Brüder Ahmed Chaer und Crazy Sexy Mike, ausgebildet in der Schule der Liga GWF.

Metehan folgt zahlreichen deutschen Kollegen zu WWE

In den vergangenen Jahren hatte der selbsterklärte "Babo" sich in der größten deutschen, mit WWE kooperierenden Liga wXw (Westside Xtreme Wrestling) mehr und mehr etabliert, 2019 gewann er das von Independent-Fans weltweit beachtete 16 Carat Gold Tournament und trat damit in die Fußstapfen diverser früherer und aktueller WWE-Wrestler wie Sami Zayn (damals: El Generico), Aleister Black (Tommy End), Kassius Ohno (Chris Hero), Ilja Dragunov und auch in die seines Finalgegners WALTER.