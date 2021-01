EM-Quali: Basketballerinnen ohne Sabally und Gülich

Die Topspielerinnen Satou Sabally und Marie Gülich fehlen dem Basketball-Nationalteam in den letzten Qualifikationsspielen für die EM 2021.

Schlechte Nachrichten für die deutschen Basketballerinnen: Die Topspielerinnen Satou Sabally und Marie Gülich fehlen dem Nationalteam in den beiden letzten Qualifikationsspielen für die EM 2021. Sabally (22/Fenerbahce Istanbul) muss wegen einer Knöchelverletzung passen, Gülich (26/Valencia BC) ist erkrankt.

Die Mannschaft von Bundestrainer Walt Hopkins trifft in einer "Bubble" in Riga am Donnerstag (4. Februar) auf Kroatien und zwei Tage später auf Gastgeber Lettland (6. Februar). Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ist hinter den punktgleichen Kroatinnen (beide 7) Zweiter.