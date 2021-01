2. Bundesliga: Greuther Fürth - Erzgebirge Aue 3:0 , Würzburg - Düsseldorf 2:1

Fortuna Düsseldorf dominiert in Hälfte 1

Greuther Fürth untermauert Aufstiegsambitionen

In Fürth avancierte Stürmer Branimir Hrgota mit seinem Doppelpack zum Matchwinner für die Gastgeber. Aue verpasste es, den dritten Sieg nacheinander einzufahren und ebenfalls an den Aufstiegsrängen zu schnuppern.

Aue startet gut - Fürth bestraft Fehler

Die Gäste wären vielversprechend in die Partie gestartet. Aue zeigte sich von Beginn an aggressiv in den Zweikämpfen, die SpVgg hatte zunächst Probleme, in die Partie zu finden.