Eisenbichler Dritter in der Willingen-Quali - Muranka springt Schanzenrekord

Skispringen: Eisenbichler stark bei Willingen-Weltcup

Am Samstag und Sonntag stehen am Mühlenkopf zwei Einzelspringen an. Diese vier Durchgänge sowie die beiden Qualifikationssprünge am Freitag und Sonntag bilden die Gesamtwertung "Willingen 6", deren Sieger zusätzlich 15.000 Euro kassiert. Im Vorjahr knackte Lokalmatador Stephan Leyhe den Jackpot und feierte seinen ersten Weltcupsieg, diesmal fehlt der Willinger wegen eines Kreuzbandrisses.