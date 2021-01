Skeleton: Deutsche bei Weltcup-Finale klar am Podest vorbei

Tina Hermann als Sechste war noch beste Deutsche beim Skeleton-Weltcup-Finale in Innsbruck © GETTY IMAGES/AFP/SID/Maddie Meyer

Die deutschen Skeletonis haben beim Weltcup-Finale in Innsbruck-Igls das Podest deutlich verpasst.

Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) landete am Freitag als beste BSD-Athletin auf dem sechsten Rang, die Russin Jelena Nikitina gewann das letzte Saisonrennen vor Janine Flock.

Die besten deutschen Männer um den zweimaligen Saison-Sieger Alexander Gassner (Winterberg) traten in Igls nicht an und bereiteten sich stattdessen auf die Heim-WM in Altenberg (11./12. Februar) vor.