FC Bayern Teil eines spektakulären Transfer-Pakts? Das steckt dahinter

Es klingt spektakulär, was die Marca in dieser Woche berichtet hat über eine ominöse Vereinbarung, an der unter anderem Real Madrid, der FC Barcelona, Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain, Juventus Turin und auch der FC Bayern München beteiligt sein sollen.

Pakt soll Lionel Messi und David Alaba betroffen haben

"Völliger Blödsinn"

In Beraterkreisen glaubt ebenfalls keiner der von SPORT1 kontaktierten Spieler-Agenten an einen Pakt.

FC Bayern und Co. legen auf Beziehungspflege wert

Bayern, Real, PSG und Co. sitzen in vielerlei Hinsicht in einem Boot - und vermeiden es daher in der Regel, mit Steinen aufeinander zu werfen.