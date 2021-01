Aufschrei: Warzone Community wünscht sich alten Gulag zurück

Als Activision die aktuellsten Call of Dutys miteinander verknüpfte, kamen nicht nur die Waffen aus Cold War in Warzone hinzu, auch der Gulag, die letzte Ruhestätte der Verlierer, wurde ausgetauscht. Was einst ein von Modern Warfare 2 inspiriertes, symmetrisch gespiegeltes Areal war, ist nun Nuketown Light.

<blockquote class="reddit-card" data-card-created="1611933487"><a href="https://www.reddit.com/r/CODWarzone/comments/l6676k/anyone_else_sick_of_the_new_gulag_layout/">Anyone else sick Of the new gulag layout?</a> from <a href="http://www.reddit.com/r/CODWarzone">r/CODWarzone</a></blockquote>

<script async src="//embed.redditmedia.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>