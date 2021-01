Ungarn startet Impfprogramm für Athleten - Interesse an Olympia 2032

Das Nationale Olympische Komitee von Ungarn (HOC) hat ein Impfprogramm für Athleten angekündigt, die für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August 2021) und an den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) infrage kommen. Das teilte das HOC mit.