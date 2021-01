Kombinierer in Seefeld nur noch mit kleiner Podestchance

Die deutschen Kombinierer haben zum Auftakt des "Triples" in Seefeld nur noch geringe Chancen auf eine Podestplatzierung.

Weil das Springen am Freitagnachmittag wegen wechselnder Winde abgebrochen wurde, zählt der zuvor ausgetragene provisorische Wertungsdurchgang für den kurzen 5-km-Langlauf ab 15.30 Uhr. In diesen geht Staffel-Olympiasieger Vinzenz Geiger (Oberstdorf) zwar von Platz sechs, der Rückstand auf den führenden Norweger Jarl Magnus Riiber beträgt allerdings 1:04 Minuten, der Abstand zu Platz drei immerhin 40 Sekunden.

Riiber sprang am Mittag am Ort seines WM-Titelgewinns von 2019 109,5 m und geht zeitgleich mit dem Japaner Akito Watabe in die Loipe. Dritter ist Riibers Landsmann Espen Björnstad (+0:24 Minuten). Zeitgleich mit Geiger startet Manuel Faißt (Baiersbronn) von Platz sieben, dahinter komplettieren Fabian Rießle (Breitnau) auf Platz acht (+1:06) und Terence Weber (Geyer) auf Rang neun (+1:10) den deutschen Block.