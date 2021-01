Carl meldet sich stark zurück - Sieg für Langlauf-Rüpel Bolschunow

Langläuferin Victoria Carl ist in ihrem ersten Distanzrennen nach ihrem doppelten Bänderriss zu Saisonbeginn nur knapp an den Top 10 vorbeigelaufen.

Skilangläuferin Victoria Carl (Zella-Mehlis) ist in ihrem ersten Distanzrennen nach ihrem doppelten Bänderriss zu Saisonbeginn nur knapp an den Top 10 vorbeigelaufen. Die WM-Fünfte im Sprint kam beim Weltcup im schwedischen Falun über 10 km im freien Stil als beste Deutsche auf den 13. Platz und zeigte sich rund drei Wochen vor der WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) gut erholt. Katharina Hennig (Oberwiesenthal) belegte Rang 14.