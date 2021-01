Bundesliga heute: FC Bayern - TSG 1899 Hoffenheim live im TV, Stream, Ticker

Es ist also noch eine Rechnung offen. Bayerns Cheftrainer erwartet beim Heimspiel in der Allianz Arena nun einen anderen Auftritt von seinem Team. "Hoffenheim hat das im Hinspiel gut gemacht, hat uns aber erwischt in einem Moment, in dem wir müde waren. Das ist nicht mehr so, jetzt ist ein anderes Spiel", sagte der Coach vor der Partie.

Hoffenheim vor Spiel gegen Bayern im Aufwind

Es gibt also personelle Engpässe, in der Tabelle steht der FCB vor dem Spiel allerdings blendend da. Mit sieben Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz gehen die Münchner in den 19. Spieltag. Weil sich mit RB Leipzig und Bayer Leverkusen am Abend auch noch die beiden schärfsten Verfolger im direkten Duell gegenüberstehen, könnte der Abstand bei entsprechenden Ergebnissen am Samstag sogar noch anwachsen. Zuletzt konnten drei Siege in Folge eingefahren werden (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)