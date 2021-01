DESG verkündet neues Trainerpersonal - Strafanzeige wegen Veruntreuung gestellt

Die DESG nimmt die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2022 in Peking mit einer neuen sportlichen Leitung in Angriff.

Die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) nimmt die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2022 in Peking mit einer neuen sportlichen Leitung in Angriff. Am Freitag verkündete Präsident Matthias Große im Rahmen einer Gesprächsrunde über die Neuausrichtung des Verbandes mehrere Personalentscheidungen.