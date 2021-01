Hanfmann verteidigt Quarantäne-Privilegien: "Topstars haben es sich verdient"

Anders als ein Großteil der Profis durften die Stars der Tennisszene ihre zweiwöchige Quarantäne nicht in Melbourne, sondern in Adelaide verbringen. Dort kamen die Spieler etwa in den Genuss eines Balkons, dazu durften sie mehr Betreuer mitbringen. Zu den Privilegierten gehörten der Weltranglistenerste Djokovic, Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal und US-Open-Sieger Dominic Thiem. Auch die 23-malige Major-Siegerin Williams und sowie Naomi Osaka und Simona Halep verbrachten ihre Quarantäne in Adelaide.