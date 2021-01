FC Bayern: Leon Goretzka und Javi Martinez positiv auf Corona getestet

Der FC Bayern muss in den nächsten Wochen auf Leon Goretzka und Javi Martínez verzichten.

Das Mittelfeld-Duo wurde positiv auf Covid-19 getestet. Dies gab Bayerns Cheftrainer Hansi Flick am Freitag auf der Pressekonferenz zum bevorstehenden Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim bekannt ( Bundesliga: FC Bayern - TSG Hoffenheim ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ).

"Javi und Leon sind beide positiv getestet und sind jetzt in Quarantäne", erklärte Flick. "Es ist schade, dass es die beiden getroffen hat und sie werden jetzt ausfallen." Das Gesundheitsamt sei in Kenntnis gesetzt worden.

Außerdem muss der FCB vorerst auf Ersatztorhüter Alexander Nübel verzichten. Wegen einer am Donnerstag im Training erlittenen Bänderverletzung im Sprunggelenk müsse er "zwei bis vier Wochen" aussetzen, sagte Flick. Die Bayern treffen am Samstag um 15.30 Uhr auf Hoffenheim. Beim Hinspiel in Sinsheim hatte sich der deutsche Rekordmeister eine empfindliche 1:4-Niederlage eingefangen.