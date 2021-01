"Herausragendes geleistet": Segler Herrmann für Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen

Segler Boris Herrmann, Fünftplatzierter bei der Vendee Globe, darf sich womöglich bald über die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz freuen. Niels Annen (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt, hat einen entsprechenden Vorschlag bei der Hamburger Staatskanzlei angeregt. Als erster deutscher Teilnehmer an der Vendee Globe habe Herrmann "Herausragendes als Sportler geleistet", teilte der Hamburger SPD-Bundestagesabgeordnete auf SID-Anfrage mit. Zuvor hatte das Hamburger Abendblatt über Annens Vorstoß berichtet.

Angesprochen auf eine mögliche Auszeichnung sagte Herrmann auf einer Pressekonferenz am Freitag: "Ich verstehe das Bundesverdienstkreuz so, dass man dabei für einen geleisteten Dienst für andere Menschen ausgezeichnet wird. Es freut mich natürlich sehr, dass meine Reise so empfunden wird und dass unsere Botschaft für die Klimaforschung wahrgenommen wird."