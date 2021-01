Jerome Boateng nicht zu Olympia - so stehen die EM-Chancen von Boateng, Müller, Hummels

Nach Thomas Müller wird auch Jérôme Boateng nicht an Olympia teilnehmen. Spielen das Bayern-Duo sowie BVB-Abwehrboss Mats Hummels stattdessen bei der EM?

Für Thomas Müller ist die Sachlage klar: Anders als im Vorjahr, als er nach seinem überraschenden EM-Aus bei SPORT1 erstmals über sein Olympia-Interesse sprach, verzichtet er in diesem Jahr freiwillig auf das Großevent in Japan (23. Juli – 8. August).

Insgeheim hoffen Müller, Hummels und Boateng wohl nicht auf olympisches Gold im Land der aufgehenden Sonne. Ihr großer Traum scheint die Rückkehr ins DFB-Team und die Teilnahme an der EM (11. Juni - 11. Juli) zu bleiben. Zudem hat keiner der drei verdienten Bundesliga-Stars bislang offiziell seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt.

Löw plant vorerst ohne Trio

Müller (100 Länderspiele) ist beim FC Bayern in Topform und absoluter Stammspieler. In 28 Pflichtspielen erzielte der 31-Jährige zwölf Tore und lieferte 13 Assists. Boateng (76) ist ein wichtiger Stabilisator in der FCB-Defensive und kämpft um einen neuen Bayern-Vertrag. Hummels (70) ist unangefochtener Führungsspieler bei Borussia Dortmund.