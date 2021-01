Überraschung im DTB: Von Arnim kandidiert gegen Präsident Klaus

"Auf meiner Agenda stehen vier wesentliche Punkte", sagte von Arnim: "Kommunikation, Marketing, Vermarktung und Strukturreform." Er sei davon überzeugt, dass "der Tennissport erfolgreicher sein kann, denn in ihm steckt unglaublich viel Potenzial." Seine Kandidatur habe erst im November 2020 Gestalt angenommen: "Da ist dieser Gedanke erstmals so richtig konkret geworden." Es gehe ihm, so von Arnim, aber überhaupt nicht darum, den Amtsinhaber zu bekämpfen: "Es geht mir um den Tennissport in Deutschland."