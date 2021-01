FC Liverpool: Jürgen Klopp entfesselt Thiago mit Taktik-Handgriff

"Thiago hat noch nicht gezeigt, was er kann"

Der Sieg des FC Liverpool in Tottenham beruhigt auch die Debatte um Thiago. Der frühere Bayern-Star profitiert von einem Strategie-Wechsel Jürgen Klopps.

Seit der Spanier im Sommer vom FC Bayern München an die Anfield Road gewechselt ist, beschäftigt diese Frage Fans und Experten. Und die Diskussion hat merklich angezogen, nachdem der einstige Lieblingsschüler Pep Guardiolas seine Knieprobleme aus dem Herbst überwunden hat und erstmals häufiger im Einsatz war.

Thiagos Comeback fiel zusammen mit einer Serie von vier sieglosen Ligaspielen, was Futter für seine Kritiker war.

Nun aber hat Liverpool mit Thiago das wichtige Spiel bei Tottenham Hotspur 3:1 gewonnen. Und Tottenhams Coach José Mourinho war über Liverpools Mittelfeld-Strategen womöglich nicht nur deshalb frustriert, weil er mit einem Foul an Stürmerstar Harry Kane zu dessen Verletzung beitrug .

Thiagos Leistung bei den Spurs könnte als Wendepunkt der Debatte um ihn in Erinnerung bleiben - auch wegen eines taktischen Handgriffs, den Klopp mit dem 29-Jährigen vollzogen hat ( Die Tabelle der Premier League ).

Jürgen Klopp zieht Thiago nach vorn

Der frühere BVB-Coach zog Thiago diesmal von der hinteren in die vordere Mittelfeldreihe auf die Achter-Position, während James Milner und Georgino Wijnaldum sich defensiv orientierten - was Thiago mehr Freiraum bot, in der Offensive zu wirken.