Rio Ferdinand über Zoff zwischen Cristiano Ronaldo und Van Nistelrooy

Cristiano Ronaldo wird heute in der ganzen Fußballwelt verehrt - oder zumindest respektiert. Während seinen Anfängen gab es aber auch Gegenwind.

Ob er es tatsächlich geschafft hat, ist für viele Fußball-Fans schon fast so etwas wie eine Glaubensfrage. Fakt ist: Auf seinem Weg an die Spitze ließ sich Ronaldo selbst in jungen Jahren nie beirren. Auch nicht, wenn es massiven Gegenwind von prominenten (Ex-)Kollegen gab.