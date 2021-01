Anzeige

NFL: Deshaun Watson will Houston Texans verlassen - mögliche Landing Spots Die heißeste Personalie der NFL

Fumble kurz vor der Endzone: Texans schmeißen Sieg weg

F. Wendler

Die Houston Texans sorgen mit einer Reihe von Fehlentscheidungen dafür, dass Deshaun Watson das Team verlassen will. Wohin könnte es den Star-Quarterback ziehen?

Es war ein Beben, das die NFL am Donnerstag erschütterte.

Deshaun Watson möchte gehen. Nach übereinstimmenden Medienberichten mehrerer NFL-Insider hat der Franchise-Quarterback die Houston Texans offiziell um einen Trade gebeten. (Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Anzeige

Bereits in den vergangenen Wochen hatte der Spielmacher die Gerüchte um einen Abgang befeuert. Watson ging nicht mehr an sein Telefon, wenn Team-Verantwortliche ihn anriefen, eindeutige Social-Media-Posts taten ihr Übriges. Nun herrscht also Klarheit.

Nach Informationen von ESPN-Journalist Adam Schefter soll der Sportler seinen Wunsch dem Team sogar schon vor Wochen mitgeteilt haben.

Wie konnte es soweit kommen?

Watson gehört schon seit Jahren zu den absoluten Top-Quarterbacks der Liga. Seine Zahlen sind beeindruckend, ein Team mit einem Spielmacher wie ihm müsste eigentlich um den Titel mitspielen. Doch weit gefehlt.

Mit einer Bilanz von nur vier Siegen bei zwölf Niederlagen haben die Texans die Playoffs krachend verfehlt. Aussicht auf Besserung gibt es aktuell nicht. (Alles Wichtige zur NFL)

Watson hat Mega-Vertrag unterschrieben

Dass Watson nun klar und deutlich seinen Wechselwunsch äußert, obwohl er vor Saisonbeginn einen Mega-Vertrag über 160 Millionen US-Dollar unterschrieben hatte, liegt aber nicht an einer sportlich erfolglosen Saison alleine. Über Jahre hinweg verärgerte die Franchise ihren wichtigsten Spieler.

Den größten Ärger verursachte wohl der Trade von DeAndre Hopkins. Im März 2020 ließ das Team den Star-Receiver zu den Cardinals ziehen. Running Back David Johnson sowie ein Zweit- und ein Viertrundenpick im Gegenzug wirkten geradezu lächerlich und schockten Fans wie Experten gleichermaßen.

Anzeige

Die Texans machten sich nicht nur lächerlich, Watson verlor auch seine wichtigste Anspielstation. Verantwortlich war seinerzeit Bill O'Brien, der in einer Doppel-Funktion als Head Coach und Personalentscheider bereits im Sommer 2019 mit wenig erfolgreichen Trades dafür gesorgt hatte, dass die Texans beim kommenden Draft keinen Erstrundenpick haben.

Alljährlich kürt das US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" die wertvollsten Sportvereine der Welt. Mit dem FC Bayern München ist nur ein deutsches Team weiter vorne im Ranking zu finden © Getty Images Neben den Münchnern sind noch weitere europäische Fußballklubs vertreten. Den Schwerpunkt bilden aber die US-Teams aus American Football, Basketball und Baseball. SPORT1 zeigt die 25 wertvollsten Sportvereine der Welt © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago/iStock PLATZ 25: Denver Broncos (NFL) – Wert: 3,00 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 13 Prozent) © Getty Images PLATZ 24: Bayern München (Bundesliga) – Wert: 3,02 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 0 Prozent) © Getty Images Anzeige PLATZ 23: Philadelphia Eagles (NFL) – Wert: 3,05 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 11 Prozent) © Getty Images PLATZ 20: San Francisco Giants (MLB) – Wert: 3,10 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 3 Prozent) © Getty Images PLATZ 20: Houston Texans (NFL) – Wert: 3,10 Milliarden US-Dollar (Rückgang um 11 Prozent) © Getty Images PLATZ 20: Boston Celtics (NBA) – Wert: 3,10 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 11 Prozent) © Getty Images Anzeige PLATZ 17: Chicago Cubs (MLB) – Wert: 3,20 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 3 Prozent) © Getty Images PLATZ 17: Chicago Bulls (NBA) – Wert: 3,20 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 10 Prozent) © Getty Images PLATZ 17: New York Jets (NFL) – Wert: 3,20 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 12 Prozent) © Getty Images PLATZ 16: Boston Red Sox (MLB) – Wert: 3,30 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 3 Prozent) © Getty Images Anzeige PLATZ 14: Los Angeles Dodgers (MLB) – Wert: 3,40 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 3 Prozent) © Getty Images PLATZ 14: Washington Football Team (NFL) – Wert: 3,40 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 10 Prozent) © Getty Images PLATZ 13: Chicago Bears (NFL) – Wert: 3,45 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 19 Prozent) © Getty Images PLATZ 12: San Francisco 49ers (NFL) – Wert: 3,50 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 15 Prozent) © Getty Images Anzeige PLATZ 11: Los Angeles Rams (NFL) – Wert: 3,80 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 19 Prozent) © Getty Images PLATZ 10: Manchester United (Premier League) – Wert: 3,81 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 0 Prozent) © Getty Images PLATZ 9: New York Giants (NFL) – Wert: 3,90 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 18 Prozent) © Getty Images PLATZ 8: FC Barcelona (La Liga) – Wert: 4,02 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 0 Prozent) © Getty Images Anzeige PLATZ 7: New England Patriots (NFL) – Wert: 4,10 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 8 Prozent) © Getty Images PLATZ 6: Real Madrid (La Liga) – Wert: 4,24 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 0 Prozent) © Getty Images PLATZ 5: Golden State Warriors (NBA) – Wert: 4,30 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 23 Prozent) © Getty Images PLATZ 4: Los Angeles Lakers (NBA) – Wert: 4,40 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 19 Prozent) © Getty Images Anzeige PLATZ 3: New York Knicks (NBA) – Wert: 4,60 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 15 Prozent) © Getty Images PLATZ 2: New York Yankees (MLB) – Wert: 5,00 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 9 Prozent) © Getty Images PLATZ 1: Dallas Cowboys (NFL) – Wert: 5,50 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 10 Prozent) © Getty Images

Viele Fehler bei den Texans

Nach der Entlassung von O'Brien war das Team nun monatelang auf der Suche nach einem neuen Trainer und einem General Manager. Watson, als wichtigstem Spieler des Teams, wurde dabei Mitsprache versprochen. Doch es kam anders.

Von der Verpflichtung des neuen GM erfuhr er – genau wie beim Hopkins-Trade – aus den Medien. Und auch sein Wunschkandidat für den Head-Coach-Posten wurde nicht verpflichtet.

Seit 2017 trägt der Quarterback das Trikot der Franchise, damals hatten ihn die Texans in der ersten Runde ausgewählt. Nun neigt sich seine Zeit dem Ende entgegen. Wohin könnte es ihn verschlagen?

Einfach dürften die Verhandlungen für die Texans nicht werden, egal mit welchem Team. Ein Trade-Paket wie bei Hopkins, bei dem Houston als klarer Verlierer galt, soll unter allen Umständen verhindert werden. Doch selbst wenn sich die Franchise mit einem Konkurrenten einig wird, heißt das noch lange nicht, dass ein Tausch zustande kommt.

No-Trade-Klausel im Vertrag

Grund dafür ist die so genannte No-Trade-Klausel, die Watson in seinem Vertrag hat. Der 25-Jährige kann den Trade zu einem Team blockieren, wenn er mit diesem nicht einverstanden ist. Der Gegenwert alleine zählt also nicht, auch die Meinung des Spielmachers ist entscheidend.

Anzeige

Mit einem Cap Hit von gut 10,5 Millionen US-Dollar ist Watson vor allem im Jahr 2021 und in Anbetracht der Corona-Krise ein Schnäppchen. In den vier Jahren danach müssen mehr als 30 Millionen locker gemacht werden. Bei der Frage nach einem Landing Spot für Watson ist aber nicht dessen Gehalt, sondern das für die Verpflichtung nötige Paket ausschlaggebend.

Watson selbst soll laut US-Medien vor allem zwei Teams favorisieren: die Miami Dolphins und die New York Jets. Was könnten beide bieten?

Miami Dolphins

Die Dolphins haben die Playoffs trotz einer Bilanz von 10:6 knapp verpasst. Dank eines starken Teams fehlt in den Augen vieler Experten nur noch ein Star-QB für den großen Erfolg - was Rookie Tua Tagovailoa noch nicht ist. Durch den 2019 missglückten Texans-Trade hat Miami in diesem Jahr den dritten Pick, sowie den 18. in Runde eins. Mit den beiden Erstrundenpicks sowie dem aus dem Jahr 2022 und Tagovailoa obendrauf hat das Team eine gute Verhandlungsposition.

New York Jets

Das zweitschlechteste Team der vergangenen Saison ist sportlich noch kein Leckerbissen, könnte aber ebenfalls ein attraktives Draft-Paket mit zwei Erstrundenpicks 2021 bieten. Und selbst wenn Watson verpflichtet werden sollte, hätte das Team noch genügend Geld, um sich auf anderen Positionen zu verstärken. Für große Erfolge ist aber ein totaler Rebuild nötig.

Deshaun Watson ist einer der besten Quarterbacks in der NFL

Jacksonville Jaguars

Bei den Jaguars ist die Lage wie bei den Jets. Sportlich ist das Team nicht gut, dafür hat es viele Draft-Picks im Angebot. Der Cap Space ist sogar noch deutlich größer als beim Rivalen aus dem Big Apple.

Aber: Im Draft hat Jacksonville den ersten Pick und könnte sich mit Trevor Lawrence eines der größten Spielmacher-Talente der vergangenen Jahre sichern. Ob dieser so gut wird wie Watson, ist natürlich nicht garantiert, deutlich billiger wäre er allemal.

Jetzt die Spielewelt von SPORT1 entdecken - hier entlang!

Anzeige

San Francisco 49ers

Bei den 49ers ist nicht klar, ob der bisherige Spielmacher Jimmy Garoppolo bleibt. Das Team hat mit George Kittle einen der besten Passempfänger der Liga, zudem zählt die Defense trotz des enormen Verletzungspechs in der vergangenen Saison zur Elite.

Für San Francisco spricht, dass sie in der NFC und damit nicht in der selben Conference wie die Texans spielen. In Sachen Draft-Picks sind sie aber nicht so gut ausgestattet und müssten mehr drauflegen also nur Garoppolo. Defensiv-Monster Nick Bosa wäre eine Option, aber ob die 49ers bereit sind ihn abzugeben, darf bezweifelt werden.

Washington Football Team

In Washington ist die Lage ähnlich wie in Miami. Das Team ist gut, das Fundament steht, nur ein Super-Quarterback fehlt. Doch auch das Football Team hat kein gutes Draft-Paket im Angebot und müsste wohl die Erst- und Zweitrundenpicks der nächsten drei Jahre opfern.

Ob das reicht? Vermutlich bräuchte es zusätzlich noch einen starken Spieler. Schnell kommt das Gespräch dabei auf Chase Young. Aber würde Washington seinen wohl besten Spieler wirklich ziehen lassen?

Da der GM-Posten aber ohnehin noch unbesetzt ist, ist die Richtung des Teams schwer einzuschätzen.

Quarterback Patrick Mahomes gewinnt mit den Kansas City Chiefs den Super Bowl LIV in Miami und wird anschließend auch als MVP des Spiels ausgezeichnet © Getty Images Dass am Ende er und seine Teamkollegen (im Bild: Travis Kelce) jubeln würden, war aber lange nicht abzusehen © Getty Images Nach der zweiten Interception von Mahomes liegen die Chiefs gegen die San Francisco 49ers schon mit 10:20 hinten - und das Mitten im letzten Viertel. Doch dann startet Kansas City eine Aufholjagd, wie sie es im Super Bowl nur selten gegeben hat © Getty Images SPORT1 zeigt die größten Comebacks der Super-Bowl-Geschichte © SPORT1-Montage Florian Hajra: Getty Images Anzeige 1988 - WASHINGTON REDSKINS - DENVER BRONCOS 42:10: Auch die Redskins um den damaligen Quarterback Doug Williams liegen zehn Punkte hinten - allerdings schon im ersten Viertel © Getty Images Genug Zeit also, noch für eine Wende zu sorgen. Die "Skins" warten damit aber nicht bis zur Schlussphase. Noch vor der Pause gelingt Washington 35 Punkte, sie machen damit schon früh alles klar © Getty Images 2010 - NEW ORLEANS SAINTS - INDIANAPOLIS COLTS 31:17: Als der Super Bowl zuletzt in Miami gastierte, schüttet es aus Kübeln. Und für Colts-Superstar Peyton Manning soll das Spiel auch ein tristes Ende nehmen. Er führt zwar sein Team zu einer 10:0-Führung, ... © Getty Images ... doch die Saints schlagen zurück. Nach einem zwischenzeitlichen 13:17 verwandelt zunächst Kicker Garrett Hartley sein drittes Field Goal aus knapp 50-Yard-Entfernung. Anschließend machen ein Touchdown-Pass von Saints-Quarterback Drew Brees (Bild) und ein 74-Yard-Return von Tracy Porter den Sieg perfekt © Getty Images Anzeige 2015 - NEW ENGLAND PATRIOTS - SEATTLE SEAHAWKS 28:24: Die Seahawks liegen nach diesem Catch von Doug Baldwin im dritten Viertel mit 24:14 vorn... © Getty Images ...doch trotz der spektakulären Aktion des Wide Receivers reicht es für das Team um Quarterback Russell Wilson nicht zum Sieg. Denn Tom Brady schlägt mit zwei Touchdown-Pässen auf Danny Amendola und Julian Edelman zurück © Getty Images Die Seahwaks haben zwar noch die Chance, das Blatt erneut zu wenden. Doch Malcolm Butler fängt den letzten verzweifelten Pass von Wilson in der eigenen Endzone ab und sichert den Patriots damit den Sieg © Getty Images 2020 - KANSAS CITY CHIEFS - SAN FRANCISCO 49ERS 31:20: Als noch etwas mehr als sechs Minuten zu spielen und die Chiefs mit 10:20 hinten sind, packt Mahomes seinen ersten Touchdown-Pass aus - das Signal zur Aufholjagd! © Getty Images Anzeige Vier Minuten später dann der vorentscheidende Touchdown von Damien Williams nach Pass von Mahomes. Es ist zwar eine unglaublich enge Entscheidung. Nachdem sie sich die Szene noch mal angeschaut haben, geben die Schiedsrichter aber den Touchdown © Getty Images Als kurz vor Schluss noch einmal Williams mit dem Ball in die Endzone läuft, ist das Comeback endgültig perfekt. In den letzen sechseinhalb Minuten erzielen die Chiefs 21 Punkte - aus einem 10:20 wird ein 31:20! © Getty Images 2017 - NEW ENGLAND PATRIOTS - ATLANTA FALCONS 34:28: Auch 2017 dürfen Brady und Co. jubeln. Die Aufholjagd im Februar 2017 stellt allerdings alles bisher Dagewesene in den Schatten © Getty Images Mitte des dritten Viertels liegen die Pats mit sage und schreibe 3:28 zurück. Für das Team aus Massachusetts aber noch lange kein Grund aufzugeben. Mit einem Field Goal und drei Touchdowns (zwei davon inklusive Two-Point-Conversion) erzwingen sie die Overtime. In der wird James White mit einem 2-Yard-Touchdown-Lauf zum Helden © Getty Images Anzeige Und Quarteback-Legende Tom Brady hat es mal wieder allen gezeigt. Ob dieses Comeback je nochmal getoppt wird, darf bezweifelt werden © Getty Images

Neben den genannten Teams sind aber auch noch andere Mannschaften im Rennen. Auch die New England Patriots, die Carolina Panthers und die Indianpolis Colts haben auf der wichtigsten Position Bedarf. Vor allem die Panthers scheinen dabei ein großes Interesse an Watson zu haben und wollen laut Insider Ian Rapoport "aggressiv" vorgehen, um ihn zu verpflichten.

Aber auch Carolina hat nur wenige Picks zur Verfügung und müsste wohl mindestens einen guten Spieler opfern. Zudem ist unklar, was mit dem bisherigen Spielmacher Teddy Bridgewater passieren würde.

Anzeige