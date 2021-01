NBA: Los Angeles Lakers mit LeBron verlieren vs. Pistons - Davis verletzt

Die Los Angeles Lakers müssen in der NBA bereits die zweite Pleite in Folge hinnehmen. Ein Superstar steht dem Team verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Die ersten sieben Würfe aus dem Feld brachte King James im Korb unter, danach verlor er den Faden. In der gesamten zweiten Hälfte reichte es für James nur zu zwei Punkten. "Ich denke, dass ich am Anfang gut in Schwung gekommen bin und dann am Ende des Tages immer noch meine Teamkollegen einbeziehen muss", erklärte er nach der Partie. "Ich habe definitiv einige Würfe verfehlt, die ich eigentlich gewohnt bin zu treffen."