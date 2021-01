NFL: US-Shootingstar Amanda Gorman auch beim Super Bowl

Das bestätigte die 22-Jährige am Donnerstag bei Twitter.

Beim Endspiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers um die Superstars Tom Brady und Rob Gronkowski und dem Titelverteidiger Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes am 7. Februar in Tampa (US-Bundesstaat Florida) wird Gorman in der Pre-Game-Show auftreten.