Bundesliga, Union Berlin: Christopher Trimmel ist der beste Standardschütze der Liga

Die Mannschaft von Urs Fischer hat sich zudem innerhalb von eineinhalb Jahren von einem Team mit einer eher simplen Spielidee zur Überraschungsmannschaft entwickelt. "Im Sommer hatten wir einen ordentlichen Umbruch. Zudem kam Max Kruse mit einer Verletzung zu uns. Da weiß man auch nie, wie das funktioniert. Es war nicht zu erwarten, dass es so gut und so schnell läuft", macht Christopher Trimmel bei SPORT1 deutlich. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der Bundesliga )

Der 33-Jährige hat einen großen Anteil an diesem Aufschwung. Denn der Österreicher ist der beste Standardschütze der Liga, hat in dieser Saison bereits sechs Tore vorbereitet. Nicht umsonst haben die Berliner nach Bayern, Dortmund, Gladbach, und Frankfurt die meisten Tore auf dem Konto.

Trimmel: "Aktuell fühle ich mich so wohl wie noch nie"

"Aktuell fühle ich mich so wohl wie noch nie in meiner ganzen Karriere", sagt Trimmel, der sich über seine zahlreichen Torvorlagen freut. "Auch in der zweiten Saison gelingt mir das sehr gut. Das ist eine Auszeichnung, dass ich gut arbeite. Ich hoffe, dass noch ein paar Assists dazukommen. Aber das schwierige ist, auf diesem Level zu bleiben. Zweimal die Woche trainiert man das daher schon."

Nicht nur Trimmel selbst scheint gerade in der Form seines Lebens zu sein. Auch seine Teamkollegen machen einen herausragenden Job. Doch was sind die Gründe für den Höhenflug? "Im spielerischen Bereich haben wir uns verbessert. In der Vorsaison haben wir noch mehr mit hohen Bällen agiert. Da gab es Spiele, in denen wir alle hinten standen und uns offensiv gar nichts zugetraut haben", erklärt Trimmel.