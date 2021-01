Mick Schumacher fühlt sich "sehr bereit" für die kommende Saison

Mick Schumacher fühlt sich nach seinen ersten Kilometern in einem Formel-1-Auto in diesem Jahr "sehr bereit" für die kommende Saison.

"Ich freue mich, dass es jetzt bald losgeht", sagte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, nachdem er am Donnerstag in Fiorano in einem 2018er-Ferrari zahlreiche Testrunden abgespult hatte.