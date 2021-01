Anzeige

2. Bundesliga heute: Düsseldorf, Greuther Fürth LIVE im TV, Stream, Ticker Fortuna gastiert beim Schlusslicht

Uwe Rösler und die Fortuna sind zu Gast in Würzburg © Imago

SPORT1

Zu Beginn des 19. Spieltags bekommt es Greuther Fürth mit Erzgebirge Aue zu tun. Fortuna Düsseldorf ist auch im Einsatz. Die Elf von Uwe Rösler spielt beim Letzten.

In der 2. Bundesliga geht es Schlag auf Schlag: Nachdem Donnerstagabend der VfL Bochum mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli den 18. Spieltag abschloss, geht es schon am Freitag weiter.

Für die Würzburger Kickers wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares zog unter der Woche trotz 1:0-Führung in Aue noch mit 1:2 den Kürzeren. Der Rückstand auf das rettende Ufer ist auf acht Punkte angewachsen.

Anzeige

2. Liga heute: Düsseldorf in Würzburg

Fast zwei Monate ist es her, als die Fortuna aus Düsseldorf letztmals in der Liga ein Spiel verlor. Ende November geriet der Bundesligaabsteiger in Unterzahl beim VfL Bochum mit 0:5 unter die Räder, ging fortan aber gestärkt aus dieser Klatsche hervor und wird inzwischen den eigenen Ansprüchen gerecht.

Verbesserungspotenzial gibt es derweil aber noch in der Fremde, wo erst drei der neun Gastspiele erfolgreich bestritten wurden.





Greuther Fürth zählt definitiv mit zu den Teams, die realistische Chancen auf den Aufstieg haben. Aktuell trennt das Team nur einen Punkt vom Relegationsplatz, insofern hat die Mannschaft noch alles in der eigenen Hand.

Die Highlights der Freitagsspiele ab 22.30 Uhr in Sky Sport News - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1

2. Liga heute: Fürth empfängt Aue

Am letzten Spieltag gelang Fürth endlich wieder ein Sieg, nachdem man zuvor drei Spiele in Folge nicht gewinnen konnte. Jetzt will Fürth nachlegen, zumal man schon lange nicht mehr gegen Aue gewinnen konnte (2. Bundesliga: Greuther Fürth - Erzgebirge Aue um 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Der CHECK24 Doppelpass mit Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

28 Punkte hat Aue derzeit, könnte also mit drei Punkten in Fürth fast zum Konkurrenten aufschließen. Nach einem 1:0 in Osnabrück folgte noch unter der Woche ein 2:1 gegen die Würzburger Kickers. Dirk Schuster und die Erzgebirgler stehen damit auf einem starken siebten Platz.