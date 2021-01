Bundesliga Heute: VfB Stuttgart - Mainz 05 LIVE im TV, Stream, Ticker

Freitagsspiel mit ungleichen Vorzeichen: Der VfB Stuttgart steckt in der Krise, ist seit Wiederaufstieg noch ohne Heimsieg. Jetzt kommt Mainz, das nachlegen will.

Denn die fünf Siege auf dem Konto fuhr der VfB bislang stets auswärts ein (in Mainz, bei der Hertha, in Bremen, in Dortmund und in Augsburg). (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse)