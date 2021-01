Borussia Mönchengladbach: Nico Elvedi über Vertragsverlängerung

Dabei habe Gladbach gute Argumente, so der 24-Jährige. "Ich werde nicht wechseln, nur damit sich die Luft verändert. Wenn, dann muss es ein gut überlegter Schritt nach vorne bedeuten. Ich weiß, was ich an Gladbach habe. Mir gefällt es ausgezeichnet hier, wir stehen in der K.o.-Phase der Champions League, sind in der Meisterschaft wieder voll dabei. Der Verein ist toll, die Fans, die Mitspieler."