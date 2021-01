Radsport: Ex-Profi Tara Gins bekommt Job wegen Playboy-Fotos nicht

"Das war etwas, worauf ich mich wirklich gefreut habe, weil das die Richtung ist, in die ich gehen möchte. Aber anscheinend hat jemand ein Problem mit einem Foto von mir gehabt", wird Gins, die ihre Profi-Karriere Ende 2020 beendet hatte, von Cycling News zitiert.

Gins wurde während ihrer Karriere belästigt

Gins behauptete auch, dass sie in der Vergangenheit von Männern innerhalb von Radsportteams belästigt wurde. "In meinen Jahren als Rennfahrerin habe ich viele negative Sachen erlebt. Ein Mechaniker kroch einmal zu mir in die Dusche. Ich wurde von Teammitarbeitern geküsst, ohne dass ich es wollte. Und einmal sagte mir ein Sportdirektor, ich sehe geil aus."