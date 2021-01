Eishockey: Länderspiele gegen die Schweiz fallen aus

Grund für die Absage ist nach Angaben des DEB die "weiterhin angespannte Lage in der Corona-Pandemie, der Lockdown in beiden Ländern, die mögliche Schließung der Grenzen und schließlich auch die beabsichtigte Vermeidung gesundheitlicher Risiken für die Spieler."

Die DEB-Auswahl hätte am 10. und 11. Februar in Füssen gegen die Eidgenossen antreten sollen, doch die Austragung ist nicht möglich.

Reindl: "Sportlich bedauerlich"

Bundestrainer Toni Söderholm, der seine Konzentration nun voll auf die WM-Vorbereitung im Frühjahr richtet, will die Situation so akzeptieren "wie sie ist. Wir müssen unser Scouting jetzt noch weiter intensivieren und alles ausschöpfen, was in dem Bereich möglich ist."