Anzeige

Best of Bundesliga: Der härteste Trainer der Bundesliga Der härteste Trainer der Bundesliga

FC Bayern München - Trainer Gyula Lorant (li.) und Karl Heinz Rummenigge © Imago

B. Redelings

SPORT1-Kolumnist Ben Redelings blickt wöchentlich auf die kuriosesten, lustigsten und unterhaltsamsten Highlights der Ligageschichte zurück.

"Wegen Gyula Lorant hätte ich beinahe aufgehört. Er hat mir mal erklärt, dass man einen herausgesprungenen Meniskus am besten mit der Eckfahne wieder reinhaut." Das hat niemand Geringeres gesagt als der große Dr. Müller-Wohlfahrt. Damals in der Saison 1978/79 wäre es fast schon mit der Karriere des späteren Arztes der Nationalmannschaft beim FC Bayern gewesen.

Denn die Art und Weise des Ungarn Lorant stank dem legendären Sportmediziner ganz gewaltig: "In der Bundesliga gibt es Vereine, bei denen der Trainer und nicht der Arzt entscheidet, wann ein verletzter Spieler den Gips abgenommen bekommt."

Er meinte seinen eigenen Klub, den FC Bayern, und den ehemaligen Finalspieler des WM-Endspiels 1954 in Bern, Gyula Lorant. Wäre der Ungar nicht im Dezember 1978 beurlaubt worden – wer weiß, ob es die große Karriere des Dr. Müller-Wohlfahrt im Fußball je gegeben hätte.

Lorant schlägt Spieler gegen dickes Knie

Aber wie dem auch sei – eines kann man aber in jedem Fall mit Fug und Recht behaupten: Gyula Lorant war sicherlich der härteste Trainer, den die Bundesliga je gesehen hat. Als Verletzungen gingen bei ihm einzig und allein glatte Brüche durch. Und dann auch nur die, die man sofort als solche erkennen konnte.

Der Verteidiger Amand Theis hatte sich einmal bei einem Pressschlag ein dickes Knie zugezogen. Humpelnd kam er zum Training, zeigte Lorant sein geschwollenes Körperteil und meinte, er könne leider nicht mittrainieren. Lorant ignorierte die Worte seines Spielers: "Amand, zieh dich um!" Verdutzt ging der Verteidiger los und kam wenige Minuten später auf den Sportplatz zurück.

Dort erwartete ihn der Trainer bereits: "Amand, zieh die Hose runter!" Erstaunt und überrascht befolgte er Lorants Anweisungen. Der Trainer zeigte auf das Knie: "Amand, was hast du da?" Ehe Theis antworten konnte, schlug der Coach mit voller Wucht gegen das dick angeschwollene Knie. Theis schrie vor Schmerzen. Am folgenden Samstag spielte er.

Lorant: "Spiel sonst bist du Invalide"

Bei einem anderen Profi spuckte Lorant während einer laufenden Bundesliga-Partie auf das ebenfalls verletzte Knie, rieb die Spucke mit den eigenen Händen ein, hob den Spieler hoch und schob ihn zurück aufs Feld: "Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Spiel – sonst bist du tatsächlich Invalide!"

Diese und andere Geschichten kursierten in der Bundesliga zuhauf. Jeder Spieler hoffte, dass der Kelch Lorant in seiner Karriere an ihm vorüberging. Doch irgendjemanden musste es ja treffen. Und so spielte der Eintracht-Profi Charly Körbel acht Wochen mit einem Bänderriss im rechten Knöchel, weil er sich nicht traute, seinem Trainer Gyula Lorant etwas zu sagen.

Als der Mannschaftsarzt schließlich die Initiative ergriff, antwortete der Ungar nur: "Boxer kämpfen auch mit Platzwunde, soll Charly Zahnpasta auf Fuß schmieren."

Als sich der spätere Rekordspieler der Bundesliga irgendwann doch einmal seinem Trainer bei einer anderen Verletzung anvertraute, war das Ergebnis höchst zweifelhaft: "Einmal war mein Knöchel so dick, die Schmerzen so groß, dass ich wirklich nicht spielen konnte. Lorant nahm mich zur Seite: 'Charly, kannst du essen mit Zahnschmerzen?' Als ich nickte, stand für ihn fest: 'Also kannst du auch spielen mit Schmerzen im Knöchel.' Ich habe tatsächlich gespielt."

Dieser Mann ist eine echte Legende. 17 Jahre - ein Trikot. DANIELE DE ROSSI und die Roma verbindet eine lange Liebesgeschichte © Getty Images Seinen größten Triumph feiert der 35-Jährige 2006 mit Italien - er wird Weltmeister. Mit der Roma reicht es nie für den großen Erfolg in der Serie A. Zweimal kann De Rossi seine Stadt aber mit dem italienischen Pokal beschenken © Getty Images Seine Stadt, seine Fans. Gegenseitig würden sie quasi füreinander sterben. Jetzt müssen sich die Fans von De Rossi verabschieden. Er wird seinen Vertrag mit der AS nicht verlängern und will seine Karriere bei einem anderen Klub ausklingen lassen. Im Herzen bleibt "Captain Futuro" aber immer ein Teil der Römer Kurve. SPORT1 zeigt die größten Klub-Legenden aller Zeiten © Getty Images UWE SEELER (Hamburger SV): Das HSV-Idol schlechthin. 1953 kam er als 16-Jähriger erstmals in der ersten Mannschaft der Hamburger zum Einsatz und blieb seinem Verein trotz zahlreicher Angebote bis zu seinem Karriereende 1972 treu. 1966 wurde "Uns Uwe" Vize-Weltmeister, Deutscher Meister und Pokalsieger. In den 90er-Jahren übernahm Seeler zwischenzeitlich das Präsidentenamt des HSV, agierte aber glücklos © Getty Images Anzeige KARL-HEINZ KÖRBEL (Eintracht Frankfurt): "Charly" Körbel machte in seiner Karriere 602 Bundesliga-Spiele für die Eintracht. Bis heute Rekord. 19 Jahre war er für die Hessen aktiv, gewann den UEFA-Cup und viermal den DFB-Pokal. Nur eine Meisterschaft blieb ihm verwehrt © Getty Images KLAUS AUGENTHALER (FC Bayern): 15 Jahre lang war der Niederbayer in der Münchner Abwehr der Garant für Sicherheit, beerbte Franz Beckenbauer auf der Position des Liberos. Siebenmal wurde er Meister, dreimal Pokalsieger, bevor er 1991 seine Profikarriere beendete. Nur ein internationaler Klubtitel fehlt dem Weltmeister von 1990: 1982 und 1987 verlor der FC Bayern jeweils das Europapokal-Finale © Getty Images IKER CASILLAS (Real Madrid): "San Iker" - der "heilige Iker", spielte seit 1989 für die Königlichen, seit 1999 für die Profis. Mit Spanien wurde er Welt- und Europameister und gewann 2014 mit Real "La Decima", den zehnten Titel in der Champions League. Zwischen 2008 und 2012 wurde er fünf Mal in Folge Welttorhüter. Derzeit steht er beim FC Porto unter Vertrag © Getty Images FRANCO BARESI (AC Mailand): Der neben Franz Beckenbauer wohl beste Libero der Geschichte spielte mehr als 20 Jahre für Milan. 532 Pflichtspiele machte er für seinen Klub, wurde sechs Mal Meister und drei Mal Europapokalsieger der Landesmeister. Seine Nummer 6 wird nicht mehr vergeben © Getty Images Anzeige RYAN GIGGS (Manchester United): Kaum einer verkörpert die Red Devils wie der Waliser. 13 englische Meisterschaften und zwei Champions-League-Siege sprechen eine deutliche Sprache. Giggs hat bei United alles erlebt. Von 1991 bis 2014 spielte er für den englischen Rekordmeister, wurde anschließend Co-Trainer. Trainiert derzeit die walisische Nationalmannschaft © Getty Images WOLFGANG OVERATH (1. FC Köln): Pünktlich zum Start der Bundesliga am 24. August 1963 debütierte der damals 19-Jährige beim FC. Gleich in seiner ersten Saison wurde Overath Meister. Es folgten noch zwei Pokalsiege mit den Kölnern, für die er bis 1977 spielte © Imago ERNST KUZORRA (FC Schalke 04): Die Königsblauen haben viele Legenden: Klaus Fischer, Stan Libuda, Rüdiger Abramczik, Olaf Thon usw. - aber die größte ist wohl Ernst Kuzorra. Von 1923 bis 1950 spielte er für Schalke (nie woanders) und prägte die Kreisel-Ära mit sechs deutschen Meisterschaften. Er verkörperte wie kein anderer den Arbeiterklub, lernte er doch selbst noch auf der Zeche © Imago MARCO BODE (Werder Bremen): Der Mann fürs offensive Mittelfeld prägte eine der erfolgreichsten Phasen der Vereinsgeschichte. Otto Rehhagel holte ihn 1988 aus der Provinz nach Bremen. 101 Tore schoss Bode in 379 Bundesliga-Spielen, wurde 1993 Meister, dreimal Pokalsieger und gewann 1992 den Europapokal der Pokalsieger. Heute ist Bode Aufsichtsratsboss der Bremer © Getty Images Anzeige ROGERIO CENI (FC Sao Paulo): Der Torwart spielte 25 Jahre lang für seinen Verein. Im Oktober 2014 brach er mit 589 Siegen für einen Klub den Rekord von Ryan Giggs. Mit mehr als 120 Toren als Elfmeter- und Freistoßschütze trat er auch in der Offensive immer wieder in Erscheinung. 2002 holte er als Ersatzkeeper mit Brasilien den WM-Titel. Derzeit Trainer von Zweitligist Fortaleza © Getty Images JAVIER ZANETTI (Inter Mailand): Inter ohne Zanetti - ebenso wenig vorstellbar wie Liverpool ohne Gerrard. Seit 1995 trug der Argentinier das blau-schwarze Trikot der Mailänder - immer mit der gleichen Frisur, wie Spötter witzeln. Ende der Saison 2013/14 beendete er seine Karriere © Getty Images PAOLO MALDINI (AC Mailand): Sage und schreibe 25 Jahre spielte Maldini mit Milan in der Serie A - bis heute ist der Abwehrspieler der Akteur mit den meisten Einsätzen (647) in der höchsten italienischen Liga. Einer der besten Abwehrspieler der Geschichte. Flog nur einmal vom Platz - in einem Freundschaftsspiel © Getty Images STEVEN GERRARD (FC Liverpool): Die Ikone Liverpools verließ nach der Saison 2014/15 den Klub. Nach 17 Jahren, über 700 Spielen und über 180 Toren ging der "Skipper" von Bord. Höhepunkt in der Ära Gerrard: der Champions-League-Sieg 2005. Trainierte anschließend in der Jugend der Reds, seit Frühjahr 2018 Chefcoach der Glasgow Rangers © Getty Images Anzeige MICHAEL ZORC (Borussia Dortmund): Im Alter von 16 Jahren wechselte Michael Zorc 1978 zu Borussia Dortmund. 463 Bundesligaspiele absolvierte Zorc zwischen 1981 und 1998, dann wurde er Sportdirektor. Und ist es immer noch © Getty Images DEDÊ (Borussia Dortmund): Besser hätte er nicht abtreten können. Mit dem Meistertitel 2011 verlässt Dedê seine Borussia nach 13 Jahren. Über eine ganze Dekade besetzt der sympatische Brasilianer die linke Abwehrseite. Spielte danach noch drei Jahre in der Türkei © Getty Images BASTIAN SCHWEINSTEIGER (FC Bayern): 13 Jahre lang zog er die Fäden im Mittelfeld der Münchner, dabei gewann er u.a. acht deutsche Meisterschaften, sieben Mal den DFB-Pokal und 2013 die Champions League. 2015 ging es dann weiter zu Manchester United, seit 2017 lässt er die Karriere in der MLS bei Chicago Fire ausklingen © Getty Images PHILIPP LAHM (FC Bayern): Ähnlich wie Schweinsteiger kam Lahm aus der Jugend ins Profiteam der Bayern. Gewann ebenfalls achtmal die Meisterschaft und 2013 die Champions League. Beendete 2017 dann die Karriere bei "seinem" Verein und arbeitet seither als Unternehmer. Bei der WM 2018 war er TV-Experte für die "ARD" © Getty Images Anzeige XAVI HERNANDEZ (FC Barcelona): Ist der Prototyp für alle modernen zentralen Mittelfeldspieler. Spielte von 1998 bis 2015 beim FC Barcelona und gewann insgesamt viermal die Champions League, zuletzt bei seinem Abschied 2015 in Berlin. Ging anschließend nach Katar und läuft dort für Al-Sadd auf © Getty Images PETR CECH (FC Chelsea): Seit 2015 spielt der tschechische Torwart beim FC Arsenal, zuvor machte er sich aber beim Londoner Stadtrivalen einen Namen. Elf Jahre lang hielt Cech für die Blues. Seit einem Zusammenprall mit anschließendem Schädelbruch 2006 trägt der Torwart zum Schutz einen Helm. Im Sommer wird er seine Karriere beenden © Getty Images ALESSANDRO DEL PIERO (Juventus Turin): Über 700 Mal trug die italienische Allzweckwaffe das Trikot der "alten Dame". Zwischen 1993 und 2012 gewann er nicht nur sechs Mal die Meisterschaft, sondern 1996 auch die Champions League © Getty Images ANDREA PIRLO (Juventus): Zwar spielte der italienische Regisseur nur vier Jahre für die "Alte Dame", zum Legendenstatus brachte er es dennoch locker. Seine genialen Pässe und Freistöße begeisterten Fans weltweit, zudem machte ihn sein Hipster-Image zum Liebling der Fans. Beendete seine Karriere in der MLS bei New York City FC © Getty Images Anzeige FRANCESCO TOTTI (AS Rom): 250 Tore in 619 Ligaspielen zwischen 1989 und 2017. Totti steht wie kein anderer für den AS Rom. Der gebürtige Römer war 20 Jahre lang Kapitän "seines" Klubs und ist seit seinem Karriereende als Klubdirektor im Management bei der Roma © Getty Images RAÚL (Real Madrid): 18 Jahre lang hielt der Stürmer seine Knochen für die Königlichen hin, dabei feierte er bereits mit 17 sein Debüt. In 550 Ligaspielen gelangen ihm 228 Tore. Spielte anschließend noch zwei Jahre für Schalke und brachte es auch dort zum Liebling der Fans. Derzeit trainiert er die U18 von Real Madrid © Getty Images ANDRES INIESTA (FC Barcelona): Mit Xavi bildete der stille Spanier jahrelang das Mittelfeldzentrum der Katalanen und gewann neunmal die spanische Meisterschaft. Trotz seines Vertrags auf Lebenszeit wollte der 34-Jährige nochmal eine neue Herausforderung annehmen, verdient inzwischen beim Podolski-Klub Vissel Kobe in Japan seine Brötchen © Getty Images GIANLUIGI BUFFON (Juventus Turin): Der ewige Gigi! 656 Pflichtspiele absolvierte er seit 2001 für Juve, den Serie-A-Rekord von Maldini verpasste er nur um sieben Partien. Zahlreiche Titel pflastern seine Karriere, einer fehlt: die Champions League. Die könnte er nun mit einem anderen Klub gewinnen, im Alter von 40 Jahren wechselte Buffon zu Paris Saint-Germain © Getty Images Anzeige STEFAN KIESSLING (Bayer Leverkusen): Seine Torquote litt in den vergangenen Jahren vor allem wegen ständiger Hüftprobleme, seiner Beliebtheit tat dies jedoch keinen Abbruch. Nach zwölf Jahren, 444 Spielen und 162 Treffern sagte "Kieß" im Mai 2018 Adieu © Getty Images ALEX MEIER (Eintracht Frankfurt): Einen schöneren Abschied hätte sich der "Fußballgott" nicht wünschen können. Im letzten Spiel traf er nach fast einem Jahr Pause mit dem ersten Ballkontakt, anschließend triumphierte sein Klub im DFB-Pokal. Nach 93 Toren in 13 Jahren war Schluss bei der Eintracht © Getty Images ARJEN ROBBEN UND FRANCK RIBÉRY (Bayern München): "Robbery" sorgte über zehn Jahre für Wirbel auf den Außenpositionen. Beide gewannen alles, was es mit den Bayern zu holen gab. Insgesamt bringen sie es auf 730 Spiele für den FCB. Nun werden beide ihre Karrieren woanders ausklingen lassen © Getty Images LIONEL MESSI (FC Barcelona): Noch nicht lange nicht fertig und doch schon einer der Größten. "La Pulga" schießt in mittlerweile 685 Spielen 600 Tore für die Katalanen. Bei den meisten Treffern verneigen sich mittlerweile schon die gegnerischen Fans © Getty Images

Die gemeinsamen Tage von Doktor Müller-Wohlfahrt und Lorant beim FC Bayern waren damals eine wilde und harte Zeit. Dies musste auch das junge Talent Karl-Heinz Rummenigge am eigenen Leib erfahren. Bei einem Trainingszwischenfall zog sich "Rotbäckchen" ein paar Monate vor der WM 1978 einen Daumenbruch zu.

Lorant lacht Rummenigge aus

Ein Reporter erinnert sich: "Als Kalle am Freitag beim FC Bayern vorbeischaute, lachte ihn Trainer Lorant aus. Er hatte ja vorher sogar beim schwerer verletzten Branko Oblak (Zehenbruch) angeordnet, dass der Gips sofort entfernt wird. Er selbst hatte sich zeitlebens nie operieren lassen. Obwohl in beiden Beinen der Meniskus total kaputt war.

Zahlreiche Titel und Auszeichnungen als Spieler, aus der Führungsebene des FC Bayern seit Jahrzehnten nicht wegzudenken. Heute feiert Karl-Heinz Rummenigge Geburtstag. SPORT1 zeigt seine einzigartige Karriere in Bildern © Getty Images Gemeinsam Hand in Hand: Schon zu Spielerzeiten (wie hier in der Saison 1977/78 auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße) sind Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ein eingespieltes Team. Später führen sie den FC Bayern gemeinsam an der Spitze zum Erfolg © Imago Ein besonderes Verhältnis zu Bällen hat Rummenigge schon immer: Dieses Foto zeigt ihn bei einer gemeinsamen Autogrammstunde mit Wolfgang Kraus, Alfred Steinkirchner, Karl und Hans Weiner (von links) am 14. Juli 1979 © Imago Auch ein kongeniales Duo: Der Fußballer des Jahres Paul Breitner (li.) und Torschützenkönig Karl-Heinz Rummenigge erhalten ihre Auszeichnungen für die Saison 1980/1981 © Imago Anzeige 22. Juni 1980 in Rom: Rummenigges größter Erfolg in der Nationalmannschaft. Deutschland wird Europameister. Der Blondschopf präsentiert die Trophäe neben Uli Stielike (links) © Imago Zwei grundverschiedene Typen in einem Boot: Das legendäre Fotoshooting von Rummenigge und Argentiniens Nationalheld Diego Armando Maradona während des Copa de Oro 1980/1981 in Montevideo © Imago Eines der erfolgreichsten Brüderpaare der deutschen Fußballgeschichte: Karl-Heinz Rummenigge und Bruder Michael (rechts) feiern den DFB-Pokalsieg der Bayern 1982 © Imago Namhaftes Trio: Für das Gruppenbild mit den Italien-Legionären Andreas Brehme (links) und Lothar Matthäus streift sich der ehemalige Inter-Spieler Karl-Heinz Rummenigge (Mitte) 1985 noch einmal das Vereinstrikot über © Imago Anzeige 29. Juni 1986: Vielleicht Rummenigges größte Niederlage. Im WM Finale gegen Argentinien läutet der am Boden liegende Stürmer mit seinem Treffer zum 1:2 zwar die zwischenzeitliche Aufholjagd ein. Doch am Ende geht die WM-Trophäe doch an Diego Maradonas Gauchos. Für Rummenigge das zweite verlorene WM-Endspiel nacheinander. Er tritt aus der Nationalmannschaft zurück © Imago Der 6. Juni 1989: Rummenigge beendet seine Spielerkarriere bei Servette Genf. In der Schweizer Liga holt Rummenigge in seiner letzten Saison mit 29 Toren noch einmal die Torjägerkanone. Highlights seiner Titelsammlung als Vereins-Spieler: Zweimal Deutscher Meister (1980, 1981), zweimal DFB-Pokalsieger (1982, 1984, zweimal holte er den Europapokal der Landesmeister (1975, 1976) und 1976 den Weltpokal © Imago Danach leitet er die Geschicke des FC Bayern auf höchster Vereinsebene - in einer Reihe mit Manager Uli Hoeneß, dem neuen Trainer Franz Beckenbauer und Präsident Fritz Scherer (von links) © Imago Machtlos im Finale dahoam: Nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Chelsea im Mai 2012 muss Rummenigge die passenden Worte finden © Imago Anzeige Zum Glück folgt schon ein Jahr später die Wiedergutmachung: Die Bayern holen das Triple und der Vorstandsvorsitzende posiert sichtlich stolz zwischen all den Pokalen und Schalen © Getty Images Den wohl größten Coup als Vereinsverantwortlicher landet Rummenigge aber mit der Verpflichtung von Pep Guardiola als Trainer des FC Bayern. Drei Meisterschaften in drei Jahren und der wohl dominanteste FC Bayern der Vereinsgeschichte. Nur der CL-Titel bleibt Guardiola verwehrt. © Imago Zur Saison 2017/18 holen die Bayern-Bosse einen neuen Sportdirektor: Hasan Salihamidzic. Rummenigge schlägt den ehemaligen Bayern-Spieler bei Hoeneß vor. Rummenigge bei dessen Vorstellung: "Wir haben eine sehr gute Mannschaft und jetzt Hasan Salihamidzic als Sportdirektor. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht erfolgreich sind." © Getty Images Nach einem schwachen Saisonstart mit dem Negativ-Höhepunkt im Parc de Princes (0:3 gg PSG) muss Coach Carlo Ancelotti gehen. Rummenigge und Hoeneß holen Jupp Heynckes zurück. Der bringt die Bayern sofort wieder auf Kurs und holt souverän die Meisterschaft. © Getty Images Anzeige Im September 2017 tritt Rummenigge seinen Posten als Chef der von ihm 2008 mit aufgebauten ECA ab. Rummenigge wird Ehrenvorsitzender und von Juves Andrea Agnelli abgelöst. © Getty Images Teil der legendären Medien-Schelte des FC Bayern im Oktober 2018 ist auch der Vorstandsvorsitzende. Bei der PK mit Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic wirft die Führungsebene der Presse Diffamierung und Polemik vor. Rummenigge zitiert sogar Artikel 1 des Grundgesetzes. © Getty Images Im August 2019 gab der FC Bayern bekannt, dass Oliver Kahn mittelfristig die Nachfolge Rummenigges als Vorstandsvorsitzender antritt. Der "Titan" wird bereits jetzt in den Vorstand berufen und soll dann ab 2022 Vorstandsvorsitzender werden © Getty Images

Anzeige

'Also', sagte er verächtlich: 'Was willst du mit dem gebrochenen Daumen viel Theater machen. Du spielst morgen gegen Saarbrücken.' Rummenigge war so verwundert, dass es ihm die Sprache verschlug. Er packte seine Tasche und stieg ein in den Bus, der ins Trainingslager fuhr, und Kalle spielte tatsächlich gegen Saarbrücken."

Gyula Lorant war trotz seiner irritierenden Methoden und Aussetzer in Deutschland ein anerkannter und geschätzter Fachmann. Doch eine Sache konnte er dem Land, in dem er als Fußballlehrer Erfolge feierte, nie verzeihen: Die WM-Pleite 1954, als Lorant Stopper der ungarischen Nationalmannschaft war, hat er einfach nie verwunden. Und so trabte er eines Tages als Bayern-Trainer mit seinem Assistenten Pal Csernai auf den Platz und flüsterte seinem Landsmann zu: "Pal, lass uns rausgehen, die Deutschen quälen!"

Übrigens: Der harte Herr Lorant konnte auch "zuckersüß" sein – wenn es um das Thema Ernährung ging. So trichterte der Ungarn seinen Mannschaften stets ein: "Jungs, wenn ihr vor dem Spiel noch ein Stück Kuchen esst, habt ihr auch noch Kraft für die letzten zwanzig Minuten. Dann sind die anderen kaputt, und ihr könnt immer noch laufen." Na, dann!

Ben Redelings wurde 1975 im Flutlichtschatten des Bochumer Ruhrstadions geboren und ist Experte für die unterhaltsamen Momente des Fußballs. Sein aktueller Bestseller "Das neue Buch der Fußballsprüche" verkauft sich sprichwörtlich wie das gut gekühlte Stadionbier. Als SPORT1-Kolumnist schreibt Ben regelmäßig über die "Legenden des Fußballs" und "Best of Bundesliga".