Bundesliga: BVB vor Spiel gegen FC Augsburg mit Standardschwäche

"Das ist die dringende Aufforderung von unserer Seite, in diesen Situationen noch schärfer zu sein", sagte der 58-Jährige. (Bundesliga: Borussia Dortmund gegen FC Augsburg am Samstag ab 15.30 Uhr im Liveticker)

"Wir haben so viele gute Phasen gehabt, wir spielen dann auch hervorragenden Fußball. Aber wenn dann Flanke, Kopfball, Tor kommt, dann wirst du immer um den Lohn deiner Arbeit gebracht."

Der BVB hatte zuletzt bei Borussia Mönchengladbach (2:4) gleich drei Tore nach Standards kassiert. "Es ist zu einfach", sagte Zorc vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag.

BVB nur auf Platz 7

An seiner Zielsetzung werde der Klub nichts ändern. "Das ist weiterhin die Champions-League-Qualifikation. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir das in dieser Konstellation schaffen werden. Der Rückstand ist nicht so groß, dass es unmöglich erscheint."