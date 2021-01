Olympia-Traum geplatzt: Bayern-Star Müller nicht auf NADA-Liste

Der Traum des Ex-Weltmeisters Thomas Müller (31) von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio wird sich nicht erfüllen.

Der Traum des Ex-Weltmeisters Thomas Müller (31) von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio wird sich nicht erfüllen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag auf SID-Anfrage bestätigte, steht der Profi des Rekordmeisters Bayern München nicht auf der entsprechenden Liste Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA). Nur Spieler, die sich seit Anfang des Jahres darauf befinden, dürfen für die Sommerspiele (23. Juli bis 8. August) in Japan nominiert werden.