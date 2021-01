Corona-Fall bei Bayer Leverkusen: Nadiem Amiri positiv getestet

Corona-Fall bei Bayer Leverkusen: Nationalspieler Nadiem Amiri wird positiv auf das Virus getestet. Er muss in Quarantäne und fehlt dem Bundesligisten vorerst.

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, sei die Infektion am Dienstag diagnostiziert worden, der 24-Jährige habe sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)