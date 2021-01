Rose: "Meisterschaft so lange wie möglich offen gestalten"

Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach will von einem entschiedenen Titelrennen in der Fußball-Bundesliga noch nichts wissen.

Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach will von einem entschiedenen Titelrennen in der Fußball-Bundesliga noch nichts wissen. (SERVICE: Alles zur Bundesliga)

"Natürlich geht die Meisterschaft in erster Linie über den FC Bayern. Aber ich glaube auch nicht, dass die Meisterschaft schon zwingend entschieden ist", sagte Rose auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr). (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Er führte aus: "Natürlich können Mannschaften dahinter noch so einen richtigen Lauf bekommen, und man merkt dieses Jahr schon auch, dass man Bayern hier und da mal ein Bein stellen kann." Also sollten "alle alles daran setzen, unsere Aufgaben zu erfüllen und die Meisterschaft so lange wie möglich offen zu gestalten". (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan Bundesliga)