DHB-Ziel: Hens hält Olympia-Gold für möglich 

Der frühere Handball-Weltmeister Pascal Hens hält das olympische Gold-Ziel der deutschen Handballer trotz des schwachen WM-Abschneidens für möglich. "In der Weltspitze ist es sehr eng, und wenn wir alle Mann an Bord haben, besteht definitiv die Möglichkeit", sagte Hens dem Nachrichtenportal watson. Zunächst muss sich das DHB-Team allerdings für die Sommerspiele in Tokio qualifizieren.