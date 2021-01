Werder Bremen: Rashica-Transfer wird immer unwahrscheinlicher

Ein vorzeitiger Vereinswechsel von Werder Bremens Milot Rashica bis zur Schließung des Transferfensters am 1. Februar wird immer unwahrscheinlicher.

Ein vorzeitiger Vereinswechsel von Werder Bremens Stürmer Milot Rashica bis zur Schließung des Transferfensters am 1. Februar wird immer unwahrscheinlicher. "Bei einem sehr guten Angebot ist zwar alles vorstellbar, aber in den vergangenen Wochen gab es keine konkreten Anfragen mehr", sagte Frank Baumann, Sport-Geschäftsführer des Bundesliga-13., am Donnerstag.