Dota2 Overwatch: Spieler bestrafen toxisches Verhalten

Mit dem neusten Dota2-Update wurde das Overwatch-Feature eingeführt, wodurch sich die Spielerschaft in ihrem Verhalten selbst regulieren soll. Spieler mit einem überaus positivem Verhalten (Behaviour-Score) untersuchen gemeldete Fälle schlechten Verhaltens und entscheiden über Schuld oder Unschuld der Angeklagten.

Dota2 Overwatch: Die Community als Kläger und Richter

Schlechtes oder gar toxisches Verhalten kann in Dota2 künftig energischer verfolgt und verurteilt werden. Das neue Overwatch-Feature gewährt jedem Spieler eine begrenzte Anzahl Overwatch-Reports, die dazu genutzt werden sollen, toxisches Verhalten zu melden. Meldungen können nun direkt im Spiel vorgenommen werden. Zudem sind zeitliche Marker platzierbar, mit denen die Prüfer genau an die Stellen springen können, an denen das toxische Verhalten auftrat.