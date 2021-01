Premier League: FC Chelsea stellt Thomas Tuchel als Trainer vor - im LIVETICKER

+++ Tuchel über die Ambitionen des Klubs +++

+++ Tuchel über Gründe für den Wechsel zu Chelsea +++

+++ Überraschungen in der Startelf +++

Tuchel überraschte gleich bei seinem ersten Spiel als Chelsea-Trainer, indem er Timo Werner und Mason Mount nicht in die Startelf berief. Mal schauen, ob er sich dazu in der Pressekonferenz gleich dazu äußert.

+++ Debüt endet torlos +++

Dennoch war schon viel davon zu sehen, wie der Coach den FC Chelsea spielen lassen will, und zwar mit viel Ballbesitz: Das schlug sich bereits in ersten Rekord-Zahlen nieder. Kein anderes Team in der Premier League hat in der ersten Hälfte so viele erfolgreiche Pässe gespielt wie Chelsea gegen die Wolves. 433 Mal spielte sich Tuchels neue Mannschaft den Ball zu. (Die Tabelle der Premier League)