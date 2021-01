EM-Qualifikation: U21 trifft erneut auf Ungarn

Die deutschen U21-Fußballer bekommen es in der Qualifikation für die EM 2023 erneut mit Ungarn zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Nyon, bei der die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aus Topf 1 gezogen wurde. Schon bei der diesjährigen Endrunde trifft die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz in der Vorrunde auf Co-Gastgeber Ungarn.